Türkiye'nin yolculuğu başlıyor. İlk 11'ler belli oldu
25.09.2026 20:33
Son Güncelleme: 25.09.2026 20:39
A Milli Takım, Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar, teknik direktörlüğe efsanesi Zidane'ı getiren Fransa'yı konuk edecek.
A Milli Takım yıldızlar karması Fransa'yla karşılaşıyor.
Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Ay Yıldızlılar, 1. Grup'un açılışında saat 21:45'te Fransa'yı konuk edecek.
EKSİKLER
Dünya Kupası'na erken vedanın ardından ilk kez sahaya çıkacak millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Orkun Kökçü'nün de bu akşam forma giyemeyecek.
Konuk Fransa'da ise Zinedine Zidane heyecanı yaşanıyor.
14 yıllık Deschamps döneminden sonra teknik direktörlüğe getirilen Fransızların efsanesi, ilk sınavına Türkiye'de çıkacak.
35 bin seyirci kapasiteli Kocaeli Stadı'nda oynanacak maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.