Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 8. sıraya kadar yükselebilir

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin yoluna kayıpsız devam etmeleri ülke puanı sıralamasında rakiplerimizle aramızdaki puan farkını azalttı.



Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2'inci ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i eledi. Sarı kırmızılı ekip, 3'üncü ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile kozlarını paylaşacak.



UEFA Avrup Konferans Ligi'ndeki üç temsilcimizden Fenerbahçe Zimbru'yu, Beşiktaş Tiran'ı, Adana Demirspor ise Cluj'u kupanın dışına iterken ülke puanına katkıda bulundu.



Sarı-lacivertliler 3. Eleme Turunda Slovenya'nın Maribor, siyah beyazlılar Azerbaycan'ın Neftçi Bakü, mavi lacivertliler ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla eşleşti.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2'şer galibiyeti, Galatasaray ve Adana Demirspor'un 1'er galibiyet ve 1'er beraberliğiyle üst sıradaki rakiplerimizle puan farkı azaldı. Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye'nin ülke puanı 28 bin 350'ye yükseldi. Bir üst basamakta bulunan İsviçre'nin 28 bin 475 puanı var.

Basel'in Konferans Ligi'nde Tobol'a elenmesiyle İsviçre'nin Avrupa'daki takım sayısı 4'e düştü. 10'uncu sıradaki Avusturya'nın ise 29 bin puanı bulunuyor. Dört takımımız da yollarına devam etmesi halinde 10'uncu Avusturya'nın yanı sıra 30 bin puanın üstünde olan 9'uncu İskoçya ve 8'inci Belçika'yı yakalama ihtimali de bulunacak.