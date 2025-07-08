Türkiye'ye geldi, görüşmeler durdu

Galatasaray'ın listesindeki Inter'in yıldızları Yann Sommer ile Hakan Çalhanoğlu, Türkiye tatillerine devam ediyor.



Sarı kırmızılılar Sommer'ın yıllık 8 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası talebi sonrası görüşmeleri askıya aldı.

Galatasaray'ın diğer kaleci adayı ise Lucas Perri. Galatasaray'ın radarında olan Brezilyalı kaleci, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

HAKAN TRANSFERİNDE SON DURUM



İtalyan deviyle bonservis pazarlığı devam ediyor. Galatasaray, Inter'e 15 milyon euro teklif edip beklemeye geçti.



30 yaşındaki milli futbolcu ise Inter'de aldığı 6.5 milyon euroluk maaşın üstünü istemeyecek. Sarı kırmızılılar Osimhen transferinin netleşmesi sonrası Hakan'a son teklifi yapacak.