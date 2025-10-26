NTV.COM.TR

Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi: "Yüzde 99" diyerek duyurdular!

Ülke puanı sıralamasını ilk 10'da bitiren ülkelerin Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmesiyle birlikte Türkiye için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.

UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler, 'nde direkt katılım hakkı kazanıyor.

Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonuna dair Şampiyonlar Ligi için yaptığı tahminde Türkiye adına dikkat çeken bir oran öne sürdü.

UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna direkt katılım hakkı alacak ülkeler simüle edildi.

Sonuçlar şu şekilde:

Yunanistan: Yüzde 4
Polonya: Yüzde 40
Çekya: Yüzde 57
TÜRKİYE: Yüzde 99

AN İTİBARIYLA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

11. YUNANİSTAN: 39.112 PUAN
10. ÇEKYA: 42.300 PUAN
9. TÜRKİYE: 46.000 PUAN
8. BELÇİKA: 56.350 PUAN
7. PORTEKİZ: 60.266 PUAN
6. HOLLANDA: 63.700 PUAN
5. FRANSA: 71.248 PUAN
4. ALMANYA: 78.402 PUAN
3. İSPANYA: 82.203 PUAN
2. İTALYA: 87.803 PUAN
1. İNGİLTERE: 99.005 PUAN

