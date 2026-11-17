Çin ’in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Sinan Cankurt, adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Genç erkekler kategorisinde Türkiye ’ye trampolin cimnastik branşındaki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandıran Sinan Cankurt, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile sporcular tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.

“HEM CİMNASTİK AİLESİNİ HEM DE TÜRK SPORUNU GURURLANDIRDI”

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Sinan Cankurt’un milli takımı ve Türk milletini onurlandırdığını belirterek şöyle konuştu:

“Sinan'ımız her zaman yüzümüzü ak etmiştir. Onun yanında nice nice sporcularımız var, işte görüyorsunuz. Milli takımımızı her zaman gururlandırdı, onurlandırdı. Türk milleti her zaman onlarla gurur duydu, duymaya devam edecek. Sinan'ımız bugün dünya ikinciliğiyle aslında dünya şampiyonluğu için bütün sporcularımıza motivasyon kaynağı oldu.

Biz açıkçası sporcularımızı desteklerken, aziz devletimizin imkanlarını sunarken şunu planlıyoruz, şunu düşünüyoruz; Onların elde edeceği her zerre başarı bizim için büyük onurdur. Dünyada genç erkeklerde Türk cimnastik tarihinin ilk madalyasını alarak hem cimnastik ailesini hem Türk sporunu hem de Bolu'muzu ayrıca gururlandırdı. Sinan'ımızı tebrik ediyorum."