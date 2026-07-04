Türkiye'yi mağlup etmişlerdi, penaltılarda Dünya Kupası'na veda ettiler
04.07.2026 00:00
Mısır, penaltılarla turladı.
2026 Dünya Kupası'nda Mısır, Avusturya karşısında 1-1 sona eren maçta penaltılarla son 16'ya adını yazdırdı.
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır ile Avustralya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Uruguaylı hakem Gustavo Tejera'nın yönettiği mücadelenin 13. dakikasında Emam Ashour'un golüyle Mısır 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Mısır soyunma odasına 1-0 üstün girdi. 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle Avustralya maçta dengeyi sağladı.
90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma bölümlerine geçildi. Bu dakikalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışları kazananı belirledi. Mısır, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Mısır, son 16 turunda Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.