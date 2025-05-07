Tutuklandığı iddia edilen Ümit Karan'dan açıklama

NE OLMUŞTU?



Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın görevlisi İ.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.



Karan'ın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Karan'a verilen cezayı onamıştı.



"HAYATIM BOYUNCA KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"



Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir. Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım." ifadelerini kullanarak suçlamayı reddetmişti.