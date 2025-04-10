TVF Başkanı Üstündağ: "Dünyada artık Türk voleybolu konuşuluyor"

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası Finali ikinci maçında sahasında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyon oldu.



Ziraat Bankkart, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Müsabakayı canlı takip eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun artık tüm dünyada konuşulduğunu belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a Türk voleybolunu yalnız bırakmayarak maçı izlemeye geldiği için teşekkürlerini ileten TVF Başkanı Üstündağ, "Türk voleybolunu hiç yalnız bırakmıyor zaten. Gerek olimpiyatlarda gerek uluslararası tüm organizasyonlarda ve ligde hiç bizi yalnız bırakmıyor. Ben kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bugün bu seyirciye bu taraftara çok teşekkür ediyoruz. İnanın rekor bir seyirci katılımı vardı. Ziraat Bankası Genel Müdürü başta olmak üzere tüm ekibine desteğe, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk voleybolu çok önemli yerlerde. Dünyada artık Türk voleybolu konuşuluyor." diye konuştu.