TVF'den Santarelli'ye destek: "Hiç kimse sihirbaz değil"

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Daniele Santarelli'yi savundu.



Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Sultanların başantrenörüne destek veren voleybolun patronu, kadro tercihlerine yapılan eleştirileri haksız bulduğunu söyledi.



Üstündağ, "Santarelli ile Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandık. Dün o muhteşemdi, 'heykeli yapılsın' isteniyordu. Bugün çeyrek finalde elendik diye 'kötü' oldu." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE SİHİRBAZ DEĞİL"



Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin yaşanan süreçle ilgili İtalya'da bir gazeteye "Ben bir sihirbaz değilim, bir işçiyim." açıklaması yaptığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:



"Doğru söylemiş, hiç kimse sihirbaz değil. Ben de federasyon başkanı olarak sihirbaz değilim. Bize de hesap soruyorlar. 'Niye yenmedik, niye şampiyon olmadık.' diye. Kim istemez? Santarelli, bu ülkeye ilkleri yaşatmış biri. İlkleri yaşatırken bir kadro kurmuş, bir kadro tercihi yapmış. Beni üzen voleybolun içinde olanların eleştirileri.

MAÇ TAKVİMİ



2025 yazına madalyasız başlayan Filenin Sultanları'nın en büyük hedefi ise Dünya Şampiyonası.



Tayland'da düzenlenecek turnuvada İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile aynı grupta yer alacak Milliler, ilk sınavında 23 Ağustos'ta İspanya ile karşılaşacak.

