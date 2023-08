Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe büyük avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı. Futbolseverler şimdi rövanş maçı tarihini sorguluyor. İşte, Twente-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Twente-Fenerbahçe rövanş maçı 31 Ağustos'ta yapılacak.



Maçın ardından bir takım, grup etabı biletini almaya hak kazanacak.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Ugalde'nin golüyle yenik duruma düştü.



Golün ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 33. dakikada Sebastian Szymanski'nin ortasında Oosterwolde'nin kafa golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakibi yarı sahasına hapsederken, 43. dakikada Twente 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.



İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 60. dakikada öne geçti. Bright Osayi-Samuel'in pasında Sebastian Szymanski, topu ağlara gönderdi. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 74. dakikada Dzeko'nun pasında yine İrfan Can Kahveci ile golü buldu ve skoru 4-1 yaptı. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasıyla kazandığı penaltıda Dusan Tadic'in 90+3. dakikadaki golüyle sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.



Sarı-lacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4. golünü kaydetti.



Syzmanski, 3 golün de pasını verdi.



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarında gollerini sürdürdü.



Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 5 Avrupa maçında da forma giyen İrfan Can, 3 maça ise ilk 11'de başladı.



Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı 2 maçta da fileleri 1'er kez havalandıran İrfan Can, ikinci yarı oyuna dahil olduğu Twente maçında da 2 gol atarak son 3 karşılaşmayı boş geçmedi ve toplamda 4 gol kaydetti.



Öte yandan İrfan Can, ilk 11'de başladığı Zimbru karşılaşmasında da bir golün pasını vermişti.



Hollanda temsilcisi Twente, maçın 43. dakikasında 10 kişi kaldı.



Karşılaşmanın İngiliz hakemi, 41. dakikada Mert Müldür'e müdahalesi nedeniyle Youri Regeer'e sarı kart gösterdi.



Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Andrew Madley, sarı kartı iptal ederek 43. dakikada kırmızı kartla Regeer'i oyun alanının dışına gönderdi.