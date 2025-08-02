Twente - Udinese hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hollanda ekibi hazırlık maçında Udinese’yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



TWENTE - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN?



Hazırlık mücadelesinde Twente ve Udinese kozlarını paylaşacak. Twente Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Twente - Udinese maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



