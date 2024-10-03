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Twente ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik

Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

Twente ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente- maçı öncesinde Hollanda sokaklarında olaylar çıktı. 

İki takım taraftarları birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyeyelerle saldırdı. 

FENERBAHÇELİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Olaya Hollanda polisi müdahale etti. 

Müdahale sırasında Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. 

Hollanda polisinin çıkan olaylarda Türk taraftarlara orantısız güç kullandığı belirtildi.

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