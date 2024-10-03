Twente ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik
Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Olaya polis ekipleri müdahale etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde Hollanda sokaklarında olaylar çıktı.
İki takım taraftarları birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyeyelerle saldırdı.
FENERBAHÇELİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
Olaya Hollanda polisi müdahale etti.
Müdahale sırasında Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.
Hollanda polisinin çıkan olaylarda Türk taraftarlara orantısız güç kullandığı belirtildi.
Ongeregeldheden middenin de binnenstad van Enschede. Supporters van Twente en Fenerbache gaan met elkaar op de vuist, er wordt o.a. met stoelen gegooid. Uiteindelijk gaan de Turkse-fans op de loop. #twefen pic.twitter.com/CIHgeOMHxv— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 3, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor
- Fenerbahçe