Tyrese Maxey'nin resitalinde kazanan 76ers

NBA'de sezona 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Philadelphia 76ers, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Los Angeles Clippers'ı ağırladı.

Son saniyelerine kadar heyecanın sürdüğü maçta kazanan 110-108'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

76ers'ın yıldızı Tyese Maxey karşılaşmayı 39 sayıyla tamamladı ve galibiyetin mimarı oldu.

Los Angeles Clippers'ta ise James Harden'ın 28 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.