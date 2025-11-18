Tyrese Maxey'nin resitalinde kazanan 76ers
18.11.2025 10:37
Reuters
NBA'de Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı 110-108 mağlup etti.
NBA'de sezona 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Philadelphia 76ers, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Los Angeles Clippers'ı ağırladı.
Son saniyelerine kadar heyecanın sürdüğü maçta kazanan 110-108'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
76ers'ın yıldızı Tyese Maxey karşılaşmayı 39 sayıyla tamamladı ve galibiyetin mimarı oldu.
Los Angeles Clippers'ta ise James Harden'ın 28 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Los Angeles Clippers, art arda sekizinci mağlubiyetini almış oldu.
