Tyson Fury ringlere geri dönüyor

Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 o yıl. Mac'in dönüşü. Bir süredir uzaktaydım ama şimdi geri döndüm. 37 yaşındayım ve hala yumruk atıyorum. Adamların suratına yumruk atmaktan ve bunun için para almaktan daha iyi bir şey yok" ifadelerini kullandı.



Aralık 2024'te, Ukraynalı Oleksandr Usyk'a ikinci kez yenilen Fury mağlubiyetten bir ay sonra boksu bıraktığını açıklamıştı.



İki kez ağır sıklet dünya şampiyonu olan 37 yaşındaki boksör, ilk kez 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek bu ünvanı elde etmişti.