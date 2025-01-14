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Tyson Fury'den boksa veda

Boksta bir devir sona erdi. Tyson Fury aktif boks kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tyson Fury'den boksa veda

Eski ağırsıklet şampiyonu Tyson Fury, sosyal medyadan yayınladığı videoyla emekliliğini duyurdu.

En son geçtiğimiz ay Oleksandr Usyk 'le karşılaşan Fury, rövanş maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı.

JOSHUA'YLA KARŞILAŞMASI BEKLENİYORDU

Daha önce de kısa süreli emeklilik kararları açıklayan Fury'nin bu sene Anthony Joshua'yla karşılaşması bekleniyordu.

36 yaşındaki Fury ikinci kez  kariyerini noktaladığını açıkladı.

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