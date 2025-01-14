Tyson Fury'den boksa veda

Eski ağırsıklet şampiyonu Tyson Fury, sosyal medyadan yayınladığı videoyla emekliliğini duyurdu.

En son geçtiğimiz ay Oleksandr Usyk 'le karşılaşan Fury, rövanş maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı.

JOSHUA'YLA KARŞILAŞMASI BEKLENİYORDU



Daha önce de kısa süreli emeklilik kararları açıklayan Fury'nin bu sene Anthony Joshua'yla karşılaşması bekleniyordu.

36 yaşındaki Fury ikinci kez boks kariyerini noktaladığını açıkladı.