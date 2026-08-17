U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya ikincisi oldu

Şili 'nin başkenti Santiago'da düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD ile karşılaşan milliler, rakibine 3-0 mağlup oldu. ABD, mücadeleyi 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setlerle kazanarak şampiyonluğa ulaşırken, ay-yıldızlılar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde ise milli takımdan iki oyuncu turnuvanın rüya takımına seçildi. Zeynep Doğa Alpay, "En İyi Smaçör", Nejla Guzonjic ise "En İyi Orta Oyuncu" ödülüne layık görüldü.