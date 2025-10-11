U18 Millî Takımı, İspanya ile karşılaşıyor
U18 Millî Takımımız, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında bugün İspanya ile karşılaşacak.
Derince Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Turnuvanın diğer maçında Romanya ile Portekiz aynı saatte Sapanca Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.
U18 Millî Takımımızın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Saim Sarp Bodur (Manisa FK), Mustafa Yiğit Durmaz (Adana Demirspor A.Ş.)
Defans: Mete Torun (Karlsruher SC), Ege İzmirli (Hesap.com Antalyaspor), Hasan Turan (Galatasaray A.Ş.), Kayra Üçer (IF Brommapojkarna), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Hamza Aydar (Gençlerbirliği), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.), Üveys Yasir Satık (Hesap.com Antalyaspor)
Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Mehmet Yıldırım (Hamburger SV), Yunus Emre Yüce (Manisa FK), Muhammed Talha Akyüz (Samsunspor A.Ş.), Ali Pağda (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor), Yunus Azrak (Fenerbahçe A.Ş.)
Forvet: Çağrı Hakan Balta (Galatasaray A.Ş.), Ozan Demirbağ (Atko Grup Pendikspor A.Ş.), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)
Teknik Direktör: A. Gökhan Geylani
