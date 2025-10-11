U18 Plaj Voleybolu Milli Takım'ı Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen U18 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden U18 Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, büyük bir başar elde etti. Başantrenör Bilal Tanrıverdi yönetimindeki Barış Güldalı - Polat Kemal Eser ikilisi, Dünya Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Organizasyonda A Grubu’nda yer alan Milliler, ilk maçında Katar’ı 2-0, ikinci maçında Kolombiya’yı 2-0, üçüncü maçında da Kanada’yı 2-1 mağlup ederek grup etabını 3’te 3 ile tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.

Son 16’da Gambiya’yı, çeyrek finalde de Venezuela’yı set vermeden 2-0’la geçen Barış Güldalı-Polat Kemal Eser ikilisi Dünya Şampiyonasında tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde 11 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da Norveç ile karşılaşacak.