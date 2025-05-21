U19 Elit Ligi'nde şampiyon Trabzonspor
2024-2025 sezonu U19 Elit A Ligi Şampiyonu Trabzonspor oldu.
Trabzonspor'un gençleri U19 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.
Bordo mavililer, son 5 yılda 3. kez mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor U19 Takımı, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesiyle birlikte bordo-mavililer, U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
🏆 2024-2025 U19 ELİT A LİGİ ŞAMPİYONU TRABZONSPOR! ❤️💙 pic.twitter.com/gL1ADyu3VJ— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) May 21, 2025
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