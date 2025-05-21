NTV.COM.TR

U19 Elit Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

2024-2025 sezonu U19 Elit A Ligi Şampiyonu Trabzonspor oldu.

U19 Elit Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

'un gençleri U19 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Bordo mavililer, son 5 yılda 3. kez mutlu sona ulaştı.

U19 Takımı, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesiyle birlikte bordo-mavililer, U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...