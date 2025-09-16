U19 Kadın Millî Takımı’nın Erzurum kampı başladı

Erzurum Sway Otel'de konaklayan ve Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni kullanan Ay-Yıldızlıları, Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. 20 Eylül 2025 tarihine kadar Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Millîler, A Ligi 7. Grup'ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile aynı grupta yer alıyor.



U19 Kadın Millî Takımımızın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Aliye Tecer (Ünye Kadın Spor Kulübü), Özge Oğurgül (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor), Esra Yarım (Galatasaray A.Ş.), Defans: Miray Ayhan (Stebaek FC), Ezel Türçin (Dudullu), Sudenaz Deligöz (Carousel Bakırköy Yenimahalle Futbol Kulübü), Büşra Coşar (Dudullu), Selen Su Yarayan (SC Freiburg), İlayda Tali (Dudullu), Sana Coşkun (Bayer 04 Leverkusen), Yaren Beyazgül (Dudullu), Orta Saha: Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı), Ela Yetim (NAC Breda), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Lucia Açelya Özkur (TSV Limmer), Zeliya Nur Şengül (FC Zürich) , Ecemnur Öztürk (Dudullu), İlayda Baltacı (TSV Amicitia Viernheim), Aleyna Can (SV Werder Bremen), Zeynep Türker (Bayer 04 Leverkusen), Sude Ngozi Öztaş (Chelsea FC), Forvet: Açelya Nomak (Bornova Hitab Spor), Berra Pekgöz (Galatasaray A.Ş.), Yaren Ersen (Dudullu), Zeynep Bilir (Dudullu)