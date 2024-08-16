U20 Kadın Voleybol Milli Takımı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı. Final maçına çıkmaya hak kazanan milli takımımızın maçına dair ayrıntılar merak konusu oldu.



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, 17 Ağustos Cumartesi günü, TSİ 18.30’da başlayacak finalde, İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Karşılaşmanın Eurovolley TV’den yayınlanması bekleniyor.

