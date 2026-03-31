U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında fenalaştı
31.03.2026 19:15
Son Güncelleme: 31.03.2026 19:27
Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz.
Hırvatistan U21 ile karşılaşan Türkiye U21'in teknik direktörü Egemen Korkmaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya geldi.
Müsabakanın devam ettiği esnada Türkiye U21 Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, fenalaşarak yere yığıldı.
Sahaya ambulans ve ilk yardım ekipleri girerek Korkmaz'a müdahalede bulundu. Korkmaz'ın müdahalesi ambulansta da devam etti.
Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve hastanede kontrollerinin yapılacağı öğrenildi.
Teknik direktör Egemen Korkmaz.
NELER OLDU?
U21 Milli Takımı'nda Demir Ege Tıknaz, 36. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve takım 10 kişi kaldı.
Hakeme itiraz eden teknik direktör Egemen Korkmaz, ceketini çıkarttığı anda yere yığıldı. Hakem iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma ise 35. dakikada yarıda kaldı.