Üç büyükler 7 ay önce 25 milyon euro ödenen yıldızın peşinde, o da Türkiye'yi istiyor
12.01.2026 11:14
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Noa Lang için son olarak Fenerbahçe de devreye girdi.
Kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi gibi isimlerle gücendiren Fenerbahçe rotayı yeni bir isme çevirdi.
İtalyan basınındaki haberlere göre; Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Noa Lang için son olarak Fenerbahçe de devreye girdi.
Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için İtalyan kulübüyle temasa geçtiği iddia edildi. Futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, sarı lacivertliler ile Napoli arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
7 AY ÖNCE 25 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lang, yaz transfer döneminde PSV'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Bu sezon İtalyan ekibiyle 24 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Noa Lang
YOLCULUĞU TÜRKİYE'DE BAŞLAMIŞTI
2010 yılında üvey babası Nourdin Boukhari, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerken Noa Lang, Beşiktaş altyapısında futbola başlamıştı.
Ardından Nantes, Feyenord, PSV, Twente ve Club Brugge gibi takımlarda forma giymişti.