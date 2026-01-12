Üç büyükler 7 ay önce 25 milyon euro ödenen yıldızın peşinde, o da Türkiye'yi istiyor

Kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi gibi isimlerle gücendiren Fenerbahçe rotayı yeni bir isme çevirdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Noa Lang için son olarak Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için İtalyan kulübüyle temasa geçtiği iddia edildi. Futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, sarı lacivertliler ile Napoli arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



7 AY ÖNCE 25 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lang, yaz transfer döneminde PSV'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 24 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.