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Üç büyükler kar ve zarar tablolarını açıkladı

Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş,1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemi bilançolarını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan bildirimlere göre üç büyüklerin üçü de zarar açıkladı.

Üç büyükler kar ve zarar tablolarını açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve "Üç Büyükler" olarak adlandırılan , ve , Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan 12 aylık bilançolarını bildirdi.

KAP'a yapılan bildirimlerde, geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray, 952 milyon TL zarar açıkladı.

Fenerbahçe, aynı dönemde 279 milyon TL zarar ettiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş da yine aynı dönemde 507 milyon TL zarar ettiğini bildirdi.

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