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Üç büyüklerden Kurban Bayramı mesajı

Üç büyüklerden Kurban Bayramı için kutlama mesajları yaymlandı.

Üç büyüklerden Kurban Bayramı mesajı

Spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübünün sosyal medya hesaplarındaki bayram mesajında, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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