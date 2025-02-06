Üç büyüklerle anılıyordu: Milan'dan ilk açıklama geldi

Türkiye'de 11 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer dönemi öncesinde üç büyüklerin de girişimleri sürüyor.

Son olarak Milan forması giyen Samuel Chukwueze'nin adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılıyordu.

Milano ekibinin Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Nijeryalı oyuncusuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi

Moncada, "Samuel Chukwueze bizimle kalacak." diye konuştu.

Bu sezon Milan formasıyla 25 resmi maça çıkan Chukwueze, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik katkı verdi.