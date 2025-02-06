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Üç büyüklerle anılıyordu: Milan'dan ilk açıklama geldi

Transferde adı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle anılan Samuel Chukwueze için Milan'dan açıklama geldi. Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Üç büyüklerle anılıyordu: Milan'dan ilk açıklama geldi

Türkiye'de 11 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer dönemi öncesinde üç büyüklerin de girişimleri sürüyor.

Son olarak forması giyen Samuel Chukwueze'nin adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılıyordu.

Milano ekibinin Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Nijeryalı oyuncusuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi

Moncada, "Samuel Chukwueze bizimle kalacak." diye konuştu. 

Bu sezon Milan formasıyla 25 resmi maça çıkan Chukwueze, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik katkı verdi. 

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