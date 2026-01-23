Üç gol, bir kırmızı kart. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirdi
23.01.2026 10:32
Son Güncelleme: 23.01.2026 22:08
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 61. dakikada Diabate'den geldi.
Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan Trabzonspor, puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını ikiye düşürerek üçüncü sırada yer aldı. Kazanamama serisi beş maça çıkan Kasımpaşa ise 16 puanla 14. basamakta yer buldu.
Bordo-mavililer, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Samsunspor'u konuk edecek.
Trabzonspor taraftarı, maç öncesi dağıtılan Türk bayraklarını maç öncesi salladı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
TRABZONSPOR 2-1 KASIMPAŞA
1' Maç başladı.
3' İlk tehlike Trabzonspor'dan! Ceza sahasının dışında topla buluşan Olaigbe'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
9' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un ceza sahası içine gönderdiği topu savunma havalandırdı. Müsait pozisyondaki Muçi'nin şutu kale önündeki takım arkadaşı Augusto'ya çarptı ve tehlike alanından uzaklaştı.
35' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Trabzonspor'da Olaigbe çıktı, Onuachu oyuna dahil oldu.
48' Kasımpaşa gole çok yaklaştı! Kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortayı kafasıyla arka direkte tamamlamak isteyen Winck'in şutunu kaleci Onana kurtardı.
49' Trabzonspor'da Paul Onuachu, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
51' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu'nun şutu direğe de çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
61' GOL! Kasımpaşa eşitliği yakaladı! Hızlı hücuma çıkan konuk ekipte sağ kanattan ceza sahasına giren ve meşin yuvarlağı soluna çekerek vuruşunu yapan Diabate'nin şutu köşeden ağlarla buluştu. Bu golle skor 1-1 oldu.
84' GOL! Trabzonspor yeniden önde! Bordo-mavililerin sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşu direğe de çarparak ağları sarstı ve skor 2-1'e geldi.
90' KIRMIZI KART! Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Trabzonsporlu Oulai ve Kasımpaşalı futbolcular.
TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
ONUACHU, 41 GÜN SONRA DÖNDÜ
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.
Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.
Paul Onuachu'nun golü sonrası Trabzonsporlu futbolcuların sevinci.
YENİ TRANSFER HEMEN İLK 11'E
Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.
TÜM OYUNCULAR YABANCI
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.
Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.
Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.
Trabzonspor'un yeni transferi Lovik, ilk maçına ilk 11'de çıktı.
BECAO İLK KEZ FORMA GİYDİ
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.
İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.
Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyedi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Becao, Frimpong, Kerem, Ben Ouanes, İrfan Can, Fall, Diabate, Kubilay.