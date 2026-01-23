Üç gol, bir kırmızı kart. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 61. dakikada Diabate'den geldi.

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan Trabzonspor, puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını ikiye düşürerek üçüncü sırada yer aldı. Kazanamama serisi beş maça çıkan Kasımpaşa ise 16 puanla 14. basamakta yer buldu.

Bordo-mavililer, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Samsunspor'u konuk edecek.