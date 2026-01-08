Uçağı kalkış için hazır, ilk maçı derbi olabilir

Fenerbahçe'nin ikinci transferi Türkiye'ye geliyor.



Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi'yi taşıyan uçak bugün 13.00 civarında Sabiha Gökçen'e inecek.



Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu için Lazio'ya yaklaşık 28 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.

PERFORMANSI



26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



GALATASARAY TALEBİ



Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin İstanbul'a gelmeden yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu da iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Guendouzi, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçında sahada olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi.



LAZİO'DAN VEDA PAYLAŞIMI



Lazio resmi hesabından ise “Her şey için teşekkürler, Guendo” notuyla paylaşım yapıldı.