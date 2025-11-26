Uçak kazasıyla gündeme gelmişlerdi; Yeniden zirveye çıktılar

2016 yılında Amerika kıtasının en büyük ikinci kupası olan Copa Sudamericana'da finale çıkan Chapecoense, kulüp tarihinin en önemli gününde büyük bir trajedi yaşamıştı.

Brezilya ekibinin final maçının düzenlendiği Kolombiya'ya gitmek için kullandığı uçak kaza yapmış ve sadece üç futbolcu uçaktan sağ çıkabilmişti.

Yeşil-beyazlılar 2021 yılında da küme düşmüş ve tam dört sezon boyunca Serie A'ya yükselme mücadelesi vermişti.

Kulüp, bu sezon Serie B'yi üçüncü sırada tamamlayarak yeniden en üst düzey lige yükseldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, bu başarının ardından sahaya girdi ve futbolcularla birlikte doyasıya sevindi.