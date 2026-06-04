Uçaklar peş peşe iniyor, beşinci transfer yola çıkıyor
04.06.2026 12:47
Fatih Tekke yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor yeni sezonun beşinci transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor transferlere hızlı başladı.
Bordo mavili ekip son olarak Vitoria SC forması giyen Noah Saviolo için anlaşma sağladı.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Portekiz ekiplerinden Vitoria SC'nin genç yeteneği Noah Saviolo'yu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna kattı.
BEŞİNCİ İMZA
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor, daha önce şu isimlerle anlaşmıştı:
Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Lopes Cabral.