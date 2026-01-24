Uçaklar peş peşe iniyor, Galatasaray bir transferi daha bitirdi. Geliş saati belli oldu

Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray, kış döneminin ikinci transferini bitiriyor.

Kariyerine İspanya'da devam eden Yaser Asprilla, Galatasaray'a "Evet" dedi.

Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen kanat oyuncusu Asprilla'nın transferi için İspanyol ekibiyle de anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Asprilla'nın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı kaydedildi.



BU AKŞAM GELİYOR

Kolombiyalı oyucunun bu akşam 23.00 gibi İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Asprilla bu sezon Girona formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.