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Uçakta oksijen eksikliği: Beşiktaş'tan Omar Colley'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı'nın uçağındayken havada oksijen eksikliği yaşayan Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Uçakta oksijen eksikliği: Beşiktaş'tan Omar Colley'in sağlık durumu hakkında açıklama

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, Gambiya Milli Takımı'nın uçağındayken havada oksijen eksikliği yaşayan Omar Colley'in sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." 

Uçakta oksijen eksikliği: Beşiktaş'tan Omar Colley'in sağlık durumu hakkında açıklama - 1

NELER YAŞANDI?

Uçuş esnasında uçaktaki oksijen eksikliği nedeniyle birçok futbolcu fenalaştı. 

Omar Colley'in fazlasıyla terlediği ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Ayrıca Ankaragücü'nün santrforu Ali Sowe da uçakta yer alıyordu.

Yaşanan büyük tehlike sonrası uçağın Gambiya'ya geri döndüğü öğrenildi. 

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