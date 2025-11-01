Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Udinese - Atalanta karşı karşıya geliyor. Atalanta zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



UDİNESE - ATALANTA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Udinese - Atalanta kozlarını paylaşıyor.Udine'de, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



