Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan Udinese - Atalanta maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
UDİNESE - ATALANTA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Udinese - Atalanta kozlarını paylaşıyor.Udine'de, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.