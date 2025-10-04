Udinese - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Udinese ev sahibi avantajını kullanarak Cagliari karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Cagliari ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



UDİNESE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Udinese - Cagliari mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.



Udine'da, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

