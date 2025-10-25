Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Udinese - Lecce karşı karşıya geliyor. Lecce zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Udinese - Lecce kozlarını paylaşıyor. Udine'de, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.00’ da başlayacak mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

