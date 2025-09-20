Udinese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Udinese ve Milan kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Milan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Udinese - Milan mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
UDİNESE - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Udinese - Milan karşı karşıya geliyor. Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 21.45’te başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.