UEFA, AFC ve CONCACAF, FIFA Başkanı Infantino'ya sert çıktı: Aldatma yoluyla güven kırıldı

Bölgelerinde futbolun en üst düzey yönetim organları olan UEFA, AFC ve CONCACAF, FIFA Başkanı Gianni Infantino 'nun Dünya Kupası 'nın ticari haklarını satışa çıkarma planını “aldatma” olarak nitelendirerek güvenlerinin kırıldığını belirtti.

Avrupa, Amerika ve Asya'nın konfederasyonlarından pazartesi günü yayınlanan açıklamada “Futbol, ​​dünyanın en büyük ortak tutkusudur. Hiçbir bireye veya kuruma ait değildir” ifadeleri kullanıldı.

“Oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilmiş her kuruma aittir. Üyelerimizi temsil eden konfederasyonlar olarak, bu ruhla bugün hep birlikte konuşuyoruz.”

“Son on yıldaki büyüme gerçekti” diyen konfederasyonlar, "Ancak bu ilerleme asla tek bir bireyin eseri değildi. FIFA'nın, konfederasyonların, üye federasyonların ve hayatlarını bu spora adayan binlerce insanın ürünüydü.

Turnuvaların genişletilmesi, 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupalarının verilmesi, kaynakların federasyonlara dağıtılması. Bunlar, birlikte kararlaştırılan ve birlikte gerçekleştirilen ortak başarılardı" diye ekledi.

“Bu para meselesi değildir” denilen açıklamada ayrıca “Güven aldatma yoluyla kırıldığında, bir birey kendisini kendisine yetki veren kolektifin üstüne koyduğunda, bu görev terk edilmiş olur” ifadeleri kullanıldı.

Konfederasyonlar, FIFA'nın Başkan Yardımcılarına ve 211 Üye Birliğine yazdığı son mektuba da değindi.

Dünya çapında futbolun en yüksek organı FIFA'nın bu süreçte hatalar yapıldığını kabul ettiği belirtilen metinde hataların iletişim hatası olarak ele alındığı ancak aslında olanın “bir muhakeme hatası” olduğu belirtildi.

“FIFA Dünya Kupası'nda hisse satmaya çalışmanın, sadece prosedürel bir hata değil, FIFA'nın hizmet etmek için var olduğu kurumlara karşı temel bir güven ihlali olduğu gerçeği hala kabul edilmedi.”

Konfederasyonlar ayrıca “FIFA ayrıca bu olaylarla ilgili tam bir raporu FIFA Konseyi'ne sunmayı taahhüt etti; ancak yine de, böylesine derin bir yargı hatası karşısında uygun yönetişimin, bu incelemenin FIFA'nın kendisi, personeli veya futbol içindeki herhangi bir aktör tarafından değil, tamamen bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılmasını gerektirdiğini kabul etmedi. FIFA yönetiminin bu incelemeyi yürütmede hiçbir rolü olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Hesap verebilirliğin olması gereken yerde sessizlik, şeffaflığın olması gereken yerde mesafe var. Bunlar futbolun liderliğinde hak ettiği nitelikler değil.”

Kriz, FIFA'nın geçen hafta salı günü "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adıyla yeni bir ticari şirket kurma planını duyurmasıyla başladı.

FIFA, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi turnuvaları işletmesi öngörülen bu şirket için 20 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyordu.

Kuruluşun açıklamasına göre proje kabul edilseydi, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonuna 2027 yılının başlarında tek seferlik 20 milyon dolar ödeme yapılacak ve federasyonların 2027-2030 dönemi bütçe tahsisatı 8 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarılacaktı.

Ancak öngörülen mali kaynak teklifi federasyonları ikna etmeye yetmedi ve projeye karşı büyük bir tepki doğdu.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, perşembe günü futboldaki en büyük turnuva olan Dünya Kupası'nı boykot etme seçeneğini gündeme getirdi.