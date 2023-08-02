UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ne zaman? Fenerbahçe tur biletini kaptı

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor mücadelelerine devam ediyor. 2. ön eleme turunu geçen Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları bekleniyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ne zaman?



FENERBAHÇE 3. ÖN ELEME TURU BİLETİNİ ALDI



İstanbul'daki ilk maçı da 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu oynamaya hak kazandı.



Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 (Lüksemburg) ve Maribor (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU NE ZAMAN?



Fenerbahçe, 3. ön eleme turundaki ilk maçına 10 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.