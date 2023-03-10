UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir Belçika'dan avantajla dönüyor

Gent kentindeki Ghelamco Arena'da yoğun sağanak altında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, 16. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 35. dakikada Gift Orban'ın golüyle karşılık verirken, maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Yağış nedeniyle ikinci yarıda oldukça ağırlaşan saha zemininde takımlar futbol oynamakta zorlanırken, top sık sık sahadaki su ve çamur birikintilerine takıldı.



İkinci yarıda takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.



Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



AVRUPA'DAKİ BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR



Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansını devam ettirdi.



Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Medipol Başakşehir, diğer maçların 8'ini kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı.



Bu maçlarda 27 kez ağları havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 8 gol gördü.



OKAKA'NIN KONFERANS LİGİ'NDEKİ 6. GOLÜ



Karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golünü atan Stefano Okaka, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. kez ağları havalandırdı.



Okaka, Konferans Ligi'nde eleme turu ve grup aşamasında 5 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.



Stefano Okaka'nın ayrıca Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.