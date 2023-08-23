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UEFA Avrupa Konferans Ligi | Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak 'ın kamp kadrosu açıklandı.

YENİ İSİMLER LİSTEDE

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

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