UEFA Avrupa Konferans Ligi | Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
YENİ İSİMLER LİSTEDE
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.
Dynamo Kiev maçı kamp kadromuz. 🦅#DKvBJK pic.twitter.com/jwVqxWA5rW— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2023
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