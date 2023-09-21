UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe-Nordsjaelland (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'de H grubundaki ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini ağırlıyor.



Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı son 18 maçta yalnızca bir kez yenildi. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.



Sarı-lacivertliler'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder. Emre Mor, Mert Müldür, Luan Peres, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ise Uefa listesine bildirilmemişti.



Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetiyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi 11'i ile başladı.



CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 2-0 Nordsjaelland



MAÇTAN ANLAR



Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı santra vuruşundan sonra Fenerbahçe'den geldi. Soldan getirilen topu ceza sahası yayı önünde alan Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.



39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.