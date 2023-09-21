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UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında: Muhtemel 11

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'de hedef Avrupa Konferans Ligi grup etabına galibiyetle başlamak.

Sarı-lacivertliler, H grubundaki ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı son 18 maçta yalnızca bir kez yenildi. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertliler'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder. Emre Mor, Mert Müldür, Luan Peres, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ise Uefa listesine bildirilmemişti.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.

MUHTEMEL 11

Livakovic

Osayi-Becao-Djiku-Oosterwolde

İsmail-Fred

Kent-M.Hakan-King

Batshuayi

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