UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe'de hedef Avrupa Konferans Ligi grup etabına galibiyetle başlamak.



Sarı-lacivertliler, H grubundaki ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle karşılaşacak.



Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı son 18 maçta yalnızca bir kez yenildi. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.



Sarı-lacivertliler'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder. Emre Mor, Mert Müldür, Luan Peres, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ise Uefa listesine bildirilmemişti.



Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.

MUHTEMEL 11



Livakovic



Osayi-Becao-Djiku-Oosterwolde



İsmail-Fred



Kent-M.Hakan-King



Batshuayi

