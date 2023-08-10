UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe Maribor karşısında avantaj peşinde: İlk 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.



Fenerbahçe, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.



Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Lincoln, Mert Hakan ve Serdar Aziz'in yanı sıra Arao, Serdar Dursun, Nazım, Gustavo ve Burak Kapacak kadroda yer almıyor.



Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.



Eşleşmenin rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

MAÇIN İLK 11'İ



Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.



Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Fenerbahçe'nin Avrupa'daki mücadelesi S Sport Plus kanalında seyirciyle buluşacak.