UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Muhtemel 11

Fenerbahçe, bu sezon üst üste 15. galibiyet için sahaya çıkıyor.



Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Slovakya'dan Spartak Trnava'ya konuk olacak.



İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.



2 EKSİK VAR



Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı dinlendirildi ve kafilede yer almadı. Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Samet Akaydin Uefa listesine bildirilmemişti.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.



Mücadele Exxen ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:



Livakovic



Osayi-Serdar-Djiku-Oosterwolde



Crespo-Fred



Kent-M.Hakan-King



Batshuayi

