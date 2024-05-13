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UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Fiorentina-Olympiakos maçı tarihi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalyan ekibi Fiorentina'nın ardından finale çıkan ikinci takım belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 yenen Olympiakos, adını finale yazdırdı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Fiorentina-Olympiakos maçı tarihi

Fiorentina ile Olympiakos arasındaki Avrupa Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Futbolseverler de şimdi bu maça dair ayrıntılara odaklandı.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Olympiacos ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'nın Atina şehrindeki AEK Arena'da oynanacak olan karşılaşmada Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.

Karşılaşmada 4'üncü hakem olarak ise İsveçli Glenn Nyberg görev alacak.

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