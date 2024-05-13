UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Artur Soares Dias yönetecek

2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. Yunan ekibi Olympiacos ile İtalyan Fiorentina 29 Mayıs Çarşamba günü AEK Arena'da karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda Tiago Martins, AVAR'da Christian Dingert görev alacak.



39 yaşındaki Dias, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.