UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maç tarihleri

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek. Temsilcilerimizin kupada karşılacağı takımlar ve maç tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcilerimizin maç tarihleri belli oldu.



Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru (26 Temmuz Çarşamba, 21.00)



Cluj - Adana Demirspor (27 Temmuz Perşembe, 20.30)



Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana (27 Temmuz Perşembe, 21.00)