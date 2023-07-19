NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maç tarihleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktqaş ve Adana Demirspor'un maç tarihleri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan temsilcilerimiz hangi takımlarla karşılaşacağı kesinleşti. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maç tarihleri

, ve Adana Demirspor, bu yıl Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek. Temsilcilerimizin kupada karşılacağı takımlar ve maç tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcilerimizin maç tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru (26 Temmuz Çarşamba, 21.00)

Cluj - Adana Demirspor (27 Temmuz Perşembe, 20.30)

Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana (27 Temmuz Perşembe, 21.00)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...