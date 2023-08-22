UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? Temsilcilerimiz gruplar için sahada olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları için nefesler tutuldu. Turnuvada yer alan temsilcilerimiz, grup etabına kalabilmek için mücadele edecek. Bu sezon organizasyonda mücadele eden 3 Türk takımı da maçlarını perşembe günü oynayacak.



Beşiktaş, TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'e konuk olacak.



Aynı saatte başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını ağırlayacak.



Yukatel Adana Demirspor ise TSİ 21.00'de Belçika kulübü Genk ile deplasmanda karşılaşacak.

