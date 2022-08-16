UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp ile karşılaşacak.



Play-off turunda ilk maçlar, 17-18 Ağustos, rövanş maçları ise 23-25 Ağustos'ta oynanacak.



Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise Avrupa'ya veda edecek.



Play-off turunda ilk karşılaşmaların programı şöyle:

ÇARŞAMBA

19.45 Djurgardens (İsveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



PERŞEMBE



19.00 Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)



20.00 RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda)



20.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)



20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa)



20.00 Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika)



20.00 Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)



20.00 Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya)



20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)



20.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika)



21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)



21.15 Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya)



21.30 Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg)



21.30 FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)



21.30 Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan)



21.45 Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)



21.45 West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)



22.00 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)



22.00 Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)



22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya)



22.00 Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta)



22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz)