NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman? Play-off turu rövanş takvimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman? Play-off turu rövanş takvimi

Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 21 Şubat'ta başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında 21 Şubat'ta 1 , 22 Şubat Perşembe günü ise 7 maç oynanacak.

Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

21 Şubat Çarşamba:

20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)

22 Şubat Perşembe:

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;