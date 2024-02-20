UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman? Play-off turu rövanş takvimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 21 Şubat'ta başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında 21 Şubat'ta 1 maç, 22 Şubat Perşembe günü ise 7 maç oynanacak.



Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:



21 Şubat Çarşamba:



20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)



22 Şubat Perşembe:



20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)



20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)



20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)



23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)



23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)



23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)